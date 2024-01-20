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Kültür-Sanat
AA 20.01.2024 09:48

Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evdeki aramalarda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu.

Ayrıca 2 av tüfeği ile uzun namlulu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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