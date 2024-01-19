TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu. TRT’nin pozitif değişime ilham olmak için 2017’de başlattığı inisiyatif bir kez daha dünyada farkındalık yaratanları öne çıkardı.

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "İnsani yardımda cömertliğiyle nam salmış Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler, kavramların arkasına gizlenen ikiyüzlülüğü ortaya koyarak; medya, yayın ve yapım alanında 8 milyar insanın temsili için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye hiçbir zaman dünyadaki sorunlara bigane kalmadı"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Citizen’ın önemine dikkati çekti.

"TRT World Citizen girişiminin en önemli amaçlarından birisi de küresel çapta karşı karşıya kaldığımız sorunlara yönelik çözüm arayışlarının ciddiyetle ele alınmasına katkı vermektir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimizin hiçbir döneminde çevremizdeki ya da dünyadaki sorun ve sınamalara karşı bigâne kalmadık."

"TRT World Citizen gibi girişimlerle irademizi somut düzeye taşıma çabasındayız"

İletişim Başkanı Altun, TRT’nin hakkaniyetli değişime ilham verenleri buluşturduğunu vurguladı.

Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha iyi bir dünyaya dair vizyonunu özetleyen “dünya beşten büyüktür!” manifestosu, bizim ülke olarak bu kapsamda ortaya koyduğumuz o somut, güçlü iradenin bir tecellisidir, tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği 'Daha adil bir dünya mümkün.' sözünü hatırlatan Altun, "Bizim ülke olarak bu kapsamda ortaya koyduğumuz iradenin bir tezahürüdür. 'Daha adil bir dünya mümkün.' çağrısı bu fikrin bir göstergesidir. TRT World Citizen gibi girişimlerle biz bu irademizi, elimizdeki tüm araç ve imkanlarla güçlendirip daha ileriye ve daha somut bir düzeye taşıma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

"İrade koyma yüzyılındayız"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da TRT World Citizen'in iyiliğin yayılmasındaki rolüne dikkat çekti.

"TRT World Citizen, çaresizliğin yerine imkanı, yok saymanın yerine itibarı, hukuksuzluğun yerine adaleti koyma iradesi sergileyen; yani insanlık adına iyilik cepheleri açanları ödüllendiren bir platformdur."

TRT Genel Müdürü Sobacı, bu yüzyılın temel meselesinin irade koyma meselesi olduğunu belirterek, Gazze’de yaşananlara değindi, haklıdan yana pozisyon alan medyanın gücüne dikkati çekti.

"Bu görevin hakkını, Gazze’de 110’dan fazla gazeteci öldürülürken, sesi çıkmayan sözde uluslararası medya organları değil; haklının yanında olabilme iradesi gösterebilen medya kuruluşları verebilir."

Gazze'nin dünya üzerinde açılmış ve kimsenin bigane kalamayacağı devasa bir yara olduğunu vurgulayan Sobacı, bir yerde soykırım varken, katille kurban belliyken, kelime oyunlarının kıymetiharbiyesinin de inandırıcılığının da olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira, 'Annemle birlikte ölseydim' diyen Gazzeli çocuğun, 'Yavrum aç öldü' diye feryat eden annenin, çocuğunun kefenine kek koyan babanın acısının olduğu yerde kelimeler hükmünü yitirmiştir."

TRT Genel Müdürü Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı, Türkiye’nin duruşunun altını çizdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, çıkar kavgalarının, akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan kötülüklerin karşısına koyduğu, 'herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için adalet, herkes için refah, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek' sözleri bunun nişanesidir. İnsani terazinin adalet ve iyilik kefesinin ağır basması da buna bağlıdır."

Yaptıklarıyla değişime ilham olanlar 5 kategoride ödül aldı

TRT World Citizen Ödülleri, Eğitim, İletişim, Gençlik, Yılın Dünya Vatandaşı ve Yaşam Boyu Başarı olmak üzere toplam 5 kategoride verildi.

"Eğitimci" kategorisinde Nelly Cheboi, "Bizlerin yaptıklarını birilerinin fark etmesi, bunu değerli bulması çok anlamlı. Bana bunu söylediklerinde, buraya katılacağım için çok gururlandım. Biz çocuklarımızın teknoloji ile hayatının değişmesini istiyoruz. Bu çocuklar gerçekten çok fakir, yemekleri eğitimleri yok. İnternet sayesinde çevrimiçi eğitime ulaşıyorlar." dedi.

"Gençlik" kategorisinde Aditi Mayer ise şöyle konuştu:

"TRT World Citizen Ödülleri'nde olmak çok değerli, bence farklı sektörlerden ve noktalardan dünya adına fark yaratanların buluşması onur verici. Bu insanlığı koruyuculuğu gibi."

Yılın dünya vatandaşı ödülünün sahibi, 7 Ekim'de başlayan ve 100 günü aşkın süredir devam eden İsrail'in Gazze katliamında bölgede zor şartlarda görev yapan doktor Abu Sittah'a verildi.

Sittah, "Bence dünyayı değiştirmek için, kültürün değiştirilmesi adına ve ün, zenginlik yerine insanların yarattığı etkiye bakmak çok güçlü mesaj veriyor." dedi.