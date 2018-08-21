Kazak Halk Enstrümanları Orkestrası'ndan İstanbul'da konser

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, baş şef Yerjan Kiytarov ve şef Saya Zhumasheva yönetiminde 21 eser müzik severlerle buluştu.
Könilaşar parçasıyla başlayan konser, enstrümantal eserlerden Şattık Dalası, Şınırau Kus ve Körogli ile sürdü.
Konserde, Kazakistan müzik kültürüne ait Şalkıma, Türkimen Sazı, Seville Berberi, Boz Aigır ve Mahambet eserleri de icra edildi.
Solistler Aibar Ganiuly, Şaripa Jakenova, Janat Moldagalieva, Ainur Sakupova, Saripa Jamenova, Ardak Aygaliyeva ve Asem Kalekeşeva ise orkestra eşliğinde 7 farklı eseri seslendirdi.
Baş Şef Kiytarov'un hareketli temposuyla devam eden konserde çalınan 14 enstrümantal eser, dinleyicilerin beğenisini topladı.
Kazakistan'a özel enstrümanların da bulunduğu orkestradaki müzisyenlerin, yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkması dikkat çekti.
Kaynak: AA