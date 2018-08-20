Konya'da İvriz Kaya Anıtı'na yoğun ilgi

Konya Halkapınar'da "dünyanın ilk tarım anıtı" olarak nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı'nın yanı sıra Sannabadae Manastırı, Geç Hitit dönemine tarihlenen kabartma ve sunak alanı gibi mekanlar ile doğal güzellikleri buluşturan İvriz Kültürel Peyzajı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bolkar Dağları'nın karlı zirveleri, bol oksijenli yaylaları, buz gibi akan çayı, çayırlarında koşan yılkı atları ve eşsiz doğasıyla İvriz, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

Geç Hitit dönemi İvriz kaya kabartması, bölgedeki turistik mekanların merkezini oluşturuyor.

İvriz Kaya Anıtı'nda, Tuwana Kralı Warpalawas ve fırtına tanrısı Tarhunzas’ın kabartması bulunuyor. Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, "Ben hakim ve kahraman Tuwana Kralı Warpalawas. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhunzas onlara bolluk ve bereket versin" sözleri dikkati çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İvriz Kültürel Peyzajı'na çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiğini söyledi.

İvriz'in Konya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer aldığını anlatan Yarar, şunları konuştu:

"İvriz Kaya Anıtı milattan önce 1180-700 yılları arasında yapılmıştır. Yani Geç Hitit döneminin anıtlarındandır. Tuvana Krallığı'nın en görkemli krallarından olan Varpalawas tarafından yaptırılmıştır. Anıtta fırtına tanrısı Tarhundus ile Varpalawas tasvir edilmiştir. Krala göre daha büyük ölçülerde olan Tarhundus, elinde başak ve üzüm tutmaktadır. Bu da Tarhundus'un aynı zamanda bolluk ve bereket tanrısı olduğunu göstermektedir. Tanrının karşısında kralın da daha küçük boyutlarda dua eder şekilde tasvir edildiği İvriz kaya anıtı, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine ev sahipliği yapıyor."

Yarar, bölgenin tarihiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de 17 eser UNESCO'nun koruması altına alınmıştır. Şehrimizde de somut değer olarak Çatalhöyük, somut olmayan değer olarak da Hazreti Mevlana'nın düşüncülerinin ortaya konulduğu sema ayini UNESCO'nun miras listesindedir. Bunun yanında bir de UNESCO'ya teklif edilen eserler vardır. Bu kapsamda da ilimizde Tuz Gölü ve Beyşehir Gölü, Eşrefoğlu ve Alaaddin Camisi, İnce Minare ve Karatay Medresesi gibi eserlerimiz de UNESCO'nun listesine alınmıştır. İvriz Kaya Anıtı da bunlardan bir tanesidir."

Kaynak: AA