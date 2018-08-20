Kapadokya'da bayram yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Çoğunlukla Uzak Doğulu turistlerin tatillerini geçirdiği bölgede, günübirlikçi ziyaretçilerle birlikte yoğunluk arttı.

Peribacaları yıllardır ilgi odağı

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu peribacaları arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kapadokya’da alternatif etkinlikler arasında yer alan at ve deve turlarına da turistler ilgi gösteriyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sahil kenarlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle turistlerin Kapadokya'yı tercih ettiğini anlatan Durmaz, "Günübirlik gelen ziyaretçiler, yurt dışından gelen gurbetçiler ve Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinden gelen yabancı turistler Kapadokya’da yoğunluk yaşanmasına neden oldu" dedi.

Kapadokya'yı gezmek için gelen Ülke Dağhan, "Kapadokya'yı keşfetmek için geldik. Her şey çok güzel, çok keyifli. İnanılmaz bir zaman geçiriyorum. Kapadokya, herkesin görmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan Ragip Koçer ise şunları söyledi:

"Tatil için ülkemize geldik. Çok seviyoruz Türkiye'yi. Herkesi davet ediyoruz. Denizimiz yok ama çok değişik coğrafyaya sahip bölgemiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor, biz yerli turistlerin de Kapadokya’ya gelmesini istiyoruz. Tatil yapmak için deniz şart değil. Ben Almanya’daki arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum ve bol bol fotoğraf çekip gönderiyorum."

Kaynak: AA