Kartpostallık görüntüleriyle Bosna Hersek'in camileri

Klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan camilerin yanı sıra özellikle Bosna Hersek'teki savaştan sonra modern mimari ile yapılan camiler, yaz-kış ülkeyi ziyaret eden turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında yer alıyor.

Başkent Saraybosna'da mimar Acem Ali'nin 1500'lü yıllarda inşa ettiği Gazi Hüsrev Bey Camii, şehri ziyaret edenlerin uğrak adreslerinden biri. Cami şehrin kalbi konumundaki Başçarşı'nın da en önemli tarihi eseri konumunda bulunuyor.

Şehrin tarihine zenginlik katıyorlar

Saraybosna'nın ilk camisi olan Hünkar Camii ile Cumhurbaşkanlığı binasının yanı başında bulunan Ali Paşa Camii de, şehirdeki önemli camiler arasında yer alıyor. Vratnik ve Bistrik gibi en eski mahallelerdeki mütevazi camiler de şehrin tarihine zenginlik katıyor.

Banja Luka şehrinde 1500'lü yıllarda inşa edilen ancak 1993 yılında Sırplar tarafından yıkılan Ferhadiye Camii de, 2016 yılında yeniden inşa edilip açıldıktan şehrin en önemli mimari yapıları arasındaki yerini aldı.

Ülkede 5 minareli tek cami: Kula Camii

Bosna Hersek'in Sırbistan sınırında bulunan Zvornik şehrindeki 5 minareli Kula Camii, farklı mimarisiyle ilgi çekiyor. Bosna'daki savaştan sonra Kula Grad köyü sakinlerinden Tucic ailesinin yaptırdığı cami, ülkedeki tek 5 minareli cami olmasıyla dikkat çekiyor.

Saraybosna-Zvornik yolu üzerinde, yüksek bir tepenin üzerinde inşa edilmiş Kuşlat Camii de bulunduğu konum nedeniyle ilgi çekiyor.

Osmanlı askerleri tarafından Bosna'nın fethi sırasında inşa edilen cami, kartal yuvalarını andıran konumuyla görenleri hayrete düşürüyor. Orman yolundan yürüyerek ulaşılabilen cami, Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından yakılsa da 2013 yılında yenilenerek eski görkemine yeniden kavuştu.

İslam mimarisinin farklı örnekleri

Mostar'daki Karagöz Bey Camii, Travnik'teki Alaca Camii, Pocitelj'deki Şişman İbrahim Paşa Camii, Bihaç'taki Fethiye Camii, Foça'daki Alaca ve Hünkar camileri, Tuzla'daki Atik Behram Bey Camii gibi Osmanlı camilerinin yanı sıra özellikle savaş sonrasında modern mimariyle inşa edilmiş Saraybosna'daki Malezya, Ürdün, Kuveyt, Ciglane ve İstiklal camileri de İslam mimarisinin ülkedeki farklı örnekleri.

Kaynak: AA