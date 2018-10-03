Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "yeni tiyatro sezonu" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Devlet Tiyatrolarının yeni sezonuyla ilgili paylaşım yaptı.

Yeni bir sezona merhaba derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 Tiyatro Sezonunun başarılı ve herşeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. #tiyatro pic.twitter.com/kMrkl9kJmj — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 2 Ekim 2018

Bakan Ersoy, "Yeni bir sezona 'merhaba' derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 tiyatro sezonunun başarılı ve her şeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA