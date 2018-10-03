Antalya'nın "düğmeli evler"i turistlerden ilgi görüyor

Antalya İbradı'da zengin mimari ve renkli kültürel yaşamla bütünleşen "düğmeli evler" turistlerden ilgi görüyor.

Bölgede turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, bölgenin turizme açılması ve gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu sayede geçen yıla göre turist sayısında yüzde 100'e yakın artış olduğunu söyledi.

Bölgede Almanya, Belçika ve Hollanda'dan turistleri ağırladıklarını anlatan Özgüven, "Düğmeli evleri ve kültürümüzü tek tek anlatıyoruz. Ormana ve Akseki bölgesinde bulunan müzelerimizi gezdiriyoruz" dedi.

Alman turist Hartwig Birgit ise, daha önce 2 kez Türkiye'ye gelerek Ormana'da kültür turuna katıldığını ve turu çok beğendiğini belirtti.

Turizm operatörü Mehmet Gök de, 2013 yılından bu yana alternatif turizm kapsamında İbradı'ya yabancı misafir getirdiklerini söyledi.

Gök, "Turizmin sadece kum, deniz, güneş olmadığını gelen yabancı misafirlere gösterdik. Yayla turizmi her geçen gün değer kazanıyor" dedi.

Kaynak: AA