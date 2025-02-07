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Kültür-Sanat
TRT Haber 07.02.2025 09:51

‘Karayazı’nın çekimleri Tekman’da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli TRT ortak yapımı olan ‘Karayazı’ kısa filminin çekimleri Erzurum’un Tekman ilçesinde tamamlandı. Ahmet Duvar’ın yazıp yönettiği filme Tekman Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.

‘Karayazı’nın çekimleri Tekman’da yapıldı

Süleyman Kadim Kabaali’nin başrolünde yer olduğu filmde Gürkan Korkmaz, Mert Can Sevimli, Suat Çakır ve Efsanur Polat da rol aldı. İSE (İstanbul Sinema Evi) yapımı olan filmin yapımcılığını ise Abdulhamit Güler ve İclal Havva Köprücü üstlendi. Görüntü yönetmeni Ethem Günhan, yardımcı yönetmen Merve Özgez, sanat yönetmeni ise Zehra Demir…

Filmle ilgili görüş beyan eden yönetmen Ahmet Duvar, başrol Fuat ile birlikte soğuk kış şartlarının zemininde ciddi bir mücadeleye eşlik ettiklerini ifade etti.

Kışın toprağın donmasından ötürü mezarların erken kazıldığını belirten Duvar, mezar yerinin kışın yetmediği durumda ortaya çıkan çetrefilli durumun hikayenin ana aksını oluşturduğunu söyledi.

‘Karayazı’nın çekimleri Tekman’da yapıldı

Ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi anlatan derin bir hikaye

Yapımcı Abdulhamit Güler ise Karayazı’nın zor şartlarda çekildiğini, bunun için yerel yönetimin ve Tekman’ın Toptepe köyü sakinlerinin desteğinin önemli olduğunu vurguladı. “Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum’da mihmandarımız olan şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek’e hassaten teşekkür ederiz” diyen yapımcı, Ahmet Duvar’ın hikayesinin Anadolu’nun çetin tablosunda esasında naif bir anlatı olduğunu vurguladı, filmin izleyici ile buluşmasını iple çektiklerini belirtti.

"Karayazı", Erzurum'un sert kış şartlarında ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi anlatan derin bir hikâye. Kışın donmuş toprakların altında, mezar kazmanın imkânsız hale geldiği bir köyde, iki cenazenin ve bir mezarın yarattığı çatışmayı konu alıyor. Film, sadece bir hikâye değil; Anadolu'nun zorlu yaşam koşullarını, dayanışma ve insan ruhunun sınırlarını anlatan güçlü bir metafor.

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Sinema Kültür ve Turizm Bakanlığı
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