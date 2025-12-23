Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 23.12.2025 13:44

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı.

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

Karahantepe dünyanın ilk 10 keşfi arasında yerini aldı

Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti:

"Karahantepe, dünya sahnesinde. 26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı.

Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler'i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu’nun 12 bin yıllık hikayesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu büyük yolculukta emeği geçen başta Şanlıurfa Valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, tüm bilim insanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Arkeoloji Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa
