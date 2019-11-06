Nevşehir Kapadokya'da 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşim alanı, tamamlanma aşamasında.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen alanda bugüne kadar çeşitli fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bine yakın oda ve çeşitli eşyalar ortaya çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşim, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlere hizmet sunmaya hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, sanat galerileri, müzeler, butik otel, alışveriş ve gezi alanları oluşturulması planlanan alanın, gelecek yıl bazı etaplarının turizme açılması amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Alanı, önümüzdeki yaz parça parça turizme açmayı hedefliyoruz. Burası, Türk turizmine çok büyük heyecan ve katkı sağlayacak. Emin adımlarla yürüyerek bölgemize gelen turist sayısını 6 yılın sonunda 7 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, dünyaya yeni bir turizm destinasyonu kazandırmış olmanın da keyfini yaşayacağız" dedi.

Yer altı şehri olarak duyurulmuştu

Alandaki teknik çalışmaları koordine eden arkeolog Semih İstanbulluoğlu ise çalışmalara başlandığında alanın yer altı şehri buluntusu olarak düşünüldüğünü ancak bir dağın eteğine oyulmuş yamaç yerleşimi olduğunun netlik kazandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Semih İstanbulluoğlu, yer altı şehriyle, yapının arasındaki farkı şöyle anlattı:

"Yer altı şehirlerinin yapısı dışarıdan alt katlara doğru açılır, burada ise küçük bir dağın içine doğru yatay bir biçimde galeriler açılmış. Tespitlere göre 6'ncı yüzyıldan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşamın devam ettiği yerleşim için hazırlanan proje, bu alanı gelecek yüzyıllara taşıyabilecek en sağlıklı çalışma olacak."

Kaynak: AA