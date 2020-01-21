El emeği göz nuru kilimlerden, eski dönem savaş aletlerine kadar her şey ziyaretçileri tarihi bir gezintiye çıkarıyor. Geleneksel el sanatları ile ilmek ilmek işlenen bu antika eserler, Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi bir Roma konağında sergileniyor.

Geleneksel el sanatlarına ilgi duyan Hakan Tazecan, konağı adeta bir kültür merkezine dönüştürdü. Taş yapıda 50 bini aşkın eser bulunuyor.

Sanat Tarihçisi Hakan Tazecan, çok zengin bir tekstil koleksiyonu olduğunu söyleyerek, "Çok zengin bakır koleksiyonlarımız, yazmalarımız var. Hüsn-ü hat dediğimiz örnekler var. Bir de bunun yanında resim atölyemiz var" dedi.

Hedefi müze kurmak

Tarihi taş bina turizm döneminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Yerli yabancı tüm ziyaretçiler, sergilenen eserlerin bazılarını satın da alabiliyor.

Tazecan, Anadolu tarihinin çok zengin olduğunu anlattı.

"Anadolu'nun Burdur, Isparta, Antalya yöresi de çok ayrıca zengin. Bu bölgelerde bol miktarda etnografik eşya çıkıyor ve bunlar bir tarihsel süreçte elimizden geldiğince, ekonomik imkanlarımız el verdiğince topluyoruz. Tarihsel olmayanları satıyoruz, onlarla yaşıyoruz. Ama kıymetlilerini kendimizde topluyoruz."

Hakan Tazecan, elinde bulunan eserlerle önümüzdeki dönemde bir müze kurmayı hedefliyor.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Levent Çakır

Kurgu: İbrahim Güneştekin