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Kültür-Sanat
AA 19.03.2025 17:56

"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Osmanlı Devleti'nden bugüne Kabe'ye verilen değeri gösteren eserler, Kabe iç ve dış örtüleri ile Mescid-i Nebevi'nin örtülerini bir araya getiren "Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyarete açıldı

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın 33 yılda topladığı farklı dönemlere ait Osmanlı'dan günümüze Kabe ve Mescid-i Nebevi örtüleri ile Osmanlı'nın asırlar boyu süren Haremeyn hizmetlerinin hikayesini konu alan "Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'nda açıldı.

Sergide, Osmanlı'nın her yıl büyük hazırlıklar yaparak İstanbul'dan yola çıkardığı surre alayları, Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin ve Allah'ın son elçisi Hz. Muhammed'in kabr-i şerifinin bakım ve temizliği ile ilgili malzeme ve yardımları, Mekke ve Medine ahalisine gönderilen para ve sadakaların İstanbul'dan Hicaz'a ulaştırılma hikayesi ele alınıyor.

"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyarete açıldı

Kabe ve ravza içi kullanılan örtülere ilişkin bilgilendirmelerin de yapıldığı sergide, "Kabe'nin üzerinde yer alan kuşak yazıları", "Kabe kuşak yazılarında yer alan kandil adı verilen yazılar", "Ravza-i Şerif'in iç duvar örtüsü" ve "Kabe'nin kırmızı iç örtüsü" de sergileniyor.

Sergide zikzak form tasarımlı ve daireler için salavatların yer aldığı yeşil renkli, Mekke'de üretilen ve 20-23 yılda bir değiştirilen Mescid-i Nebevi Ravza-ı Şerif örtülerinden örnekler de bulunuyor.

"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Ayrıca, Kral Fahd dönemine ait Kabe anahtarının yeşil renkli orijinal kesesinin ön yüzü de ilgi çeken yüzlerce eser arasında yer alıyor.

"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyarete açıldı

Sergide, geçmişte yapılan zorlu hac yolculuklarında kullanılan eşyalar, hac yolları ve güzergahları, oldukça meşakkatli hac yolculuklarına hazırlık aşamaları, hac şehadetnameleri ile hac vekaletnameleri gibi belgeler de yer alıyor.

"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyarete açıldı

Mısır ve İstanbul'da dokunan Kabe örtüleri, surre sandıkları, feraset bohçaları ve çantaları, Mekke ve Medine'de görev yapanlara verilen fermanlar, İstanbul'dan gönderilen kıymetli eşya ve yardımlar karşılığında Mekke'den gönderilen teberrükat eşyaları, hac hatıra ve hediyeleri gibi yüzlerce farklı obje ve tarihi eser de Başkentlilerle buluşuyor.

Sergide, Kabe tabloları, el çizimi Mekke tasvirleri, yazma eserler, Mekke ve Medine tasvirleri ve minyatürleri de yer alıyor.

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