Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran UNESCO'da düzenlenen İznik çini panolarının açılış töreninde Türkiye adına, çini panoları hediye etti.

Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı yükselişteyken, UNESCO'nun hoşgörü kalesi olduğunu söyleyen Kıran,şunları söyledi:

"El yapımı İznik çini levhayı iş birliğimizin önemli bir işareti olarak görüyoruz. Çini, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 20 kültürel mirasımız arasında yer alıyor. Ülkemize gelen milyonlarca ziyaretçi, camilerin, sarayların ve çeşmelerin duvarlarında bu geleneksel sanata hayran kalıyor. İznik şehri, 12. yüzyıldan beri çinicilik sanatına ev sahipliği yapmaktadır."

Orijinallerini Mimar Sinan yaptırdı

Bu panoların orijinallerinin 1560'da Büyük Mimar Sinan tarafından yaptırılan İstanbul'daki Rüstem Paşa Camii'nde olduğunu hatırlatan Kıran, panonun "Cennet Bahçeleri" temalı, Anadolu'nun tarihi hazinelerinin sembolik bir yansıması olduğunu söyledi.

Kıran, başarılı Genel Konferans Başkanlığı için Büyükelçi Cengizer ve ekibine teşekkür ederek, "Bu değerli sanat eseri, karşılıklı anlayışımızın ve iş birliğimizin işareti olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Kıran, Cengizer ve UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Nicholas Jeffrey, İznik çini panolarının açılış kurdelelerini kesti.