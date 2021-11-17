Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesinin katkılarıyla 11. kez düzenlenecek Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sinema profesyonelleri ve seyircisi ile buluşacak.

Festival Direktörü Bengi Semerci, 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali jürisini açıkladı.

Başkanlığını İran'dan yönetmen, yapımcı ve oyuncu Niki Karimi'nin yapacağı Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi; Bulgaristan'dan Sofia Meetings yöneticisi ve yapımcı Mira Staleva, Ukrayna'dan Kiev Uluslararası Film Festivali Molodist'in program yöneticisi Bohdan Zhuk, Türkiye'den oyuncu Mehmet Aslantuğ ve yönetmen Pelin Esmer'den oluştu.

Festivalin akademik program başlığı ‘Çevre Adaleti’ olacak

‘Adalet’ temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festival, 25 Kasım'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak açılışın ardından, 26 Kasım'dan itibaren Kadıköy Sineması ve Atlas 1948 Sineması'nda sürecek.

Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde İstanbul Hukuk Fakültesinde ‘Çevre Adaleti’ ele alınacak.

Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu ‘VisionIST Endüstri Günleri’nin üçüncüsü de 27-28 Kasım'da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Afgan yönetmen Sahra Karimi'ye onur ödülü

Festival ayrıca bu yıl tüm direnen Afgan kadınları ve sinemacıları adına Afgan yönetmen Sahra Karimi'ye onur ödülü verecek.

11. yılında Festival Danışma Kurulu aynı zamanda ‘Sinema Onur Ödülü’nü Reis Çelik'e, ‘Akademik Onur Ödülü’nü Sargun Ali Tont'a ve ‘Sinemaya Katkı Ödülü’nü Hülya Uçansu'ya vermeyi kararlaştırdı.

Ödüller, festivalin 25 Kasım'da yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

Festival, 2 Aralık'a kadar devam edecek.