Yaşları 6 ile 12 arasında değişen 32 çocuğun yaptığı resimler, Armutalan Kültür Merkezi'nde serhileniyor.

Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar Derneği’nin (MARYAD) atölyesinde resim eğitimi alan çocukların yaptığı resimler beğeni topladı.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kent Konseyi'nin destek verdiği programda resim atölyeleri, sihirbazlık gösterileri, oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

“Sanatın yaşamlarında ne kadar değerli olduğunu anlıyorlar”

MARYAD Başkanı Oya Dirikcan, Marmaris'te bu tür etkinliklerin çoğalmasını istediklerini söyledi.

Çocukların resim eğitimleri sayesinde özgüvenlerinin ve hayallerinin artacağını, el becerilerin gelişeceğini aktaran Dirikcan, "Sanatın yaşamlarında ne kadar değerli olduğunu anlayan bu çocukları kutluyorum." dedi.

Sergide eserleri sergilenen küçük ressamlar ise heyecan ve sevinçlerini dile getirdi.

Sergiye Marmaris Belediyesi yetkilileri, Kent Konseyi yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi ve diğer etkinlikler 20 Kasım'a kadar devam edecek.