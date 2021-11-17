Devlet tiyatrolarının perdeleri öğretmenlere ücretsiz açılacak
Oyunlarını eğitimciler için sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ücretsiz temsillerle kutlayacak.
Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerindeki 12 oyun 24 ve 25 Kasım tarihlerinde ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak.
Öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde etiknlikler düzenlenecek. 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak.
Biletler, Devlet Tiyatrolarının gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek temin edilebilecek.
Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri şöyle olacak:
Ankara Devlet Tiyatrosu, “Vişne Bahçesi”ni Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde
İstanbul Devlet Tiyatrosu, “Seneye Bugün”nü Mecidiyeköy Büyük Sahne’de
İzmir Devlet Tiyatrosu, “Oyuncu - Ben Feuerbach”ı Karşıyaka Sahnesi’nde
Bursa Devlet Tiyatrosu, “Sırça Kümes”i AVP Sahnesi’nde
Adana Devlet Tiyatrosu, “Definename”yi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde
Trabzon Devlet Tiyatrosu, “Kuyucaklı Yusuf”u Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, “Kürk Mantolu Madonna”yı” Orhan Asena Sahnesi’nde
Antalya Devlet Tiyatrosu, “Yastık Adam”ı Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi’nde
Erzurum Devlet Tiyatrosu, “Ölümcül Oyun”u Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde
Konya Devlet Tiyatrosu, “Işıltılı Haşerat”ı Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde
Sivas Devlet Tiyatrosu, “Yirmibeşonbeş Treni”ni AKM Sahnesi’nde
Van Devlet Tiyatrosu, “Erkek Gezegeni”ni Kültür Merkezi Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.