Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerindeki 12 oyun 24 ve 25 Kasım tarihlerinde ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak.

Öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde etiknlikler düzenlenecek. 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak.

Biletler, Devlet Tiyatrolarının gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek temin edilebilecek.

Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri şöyle olacak:

Ankara Devlet Tiyatrosu, “Vişne Bahçesi”ni Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde

İstanbul Devlet Tiyatrosu, “Seneye Bugün”nü Mecidiyeköy Büyük Sahne’de

İzmir Devlet Tiyatrosu, “Oyuncu - Ben Feuerbach”ı Karşıyaka Sahnesi’nde

Bursa Devlet Tiyatrosu, “Sırça Kümes”i AVP Sahnesi’nde

Adana Devlet Tiyatrosu, “Definename”yi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde

Trabzon Devlet Tiyatrosu, “Kuyucaklı Yusuf”u Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, “Kürk Mantolu Madonna”yı” Orhan Asena Sahnesi’nde

Antalya Devlet Tiyatrosu, “Yastık Adam”ı Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi’nde

Erzurum Devlet Tiyatrosu, “Ölümcül Oyun”u Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde

Konya Devlet Tiyatrosu, “Işıltılı Haşerat”ı Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde

Sivas Devlet Tiyatrosu, “Yirmibeşonbeş Treni”ni AKM Sahnesi’nde

Van Devlet Tiyatrosu, “Erkek Gezegeni”ni Kültür Merkezi Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.