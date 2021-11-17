Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun son otoportrelerinden biri olan "Diego ve Ben" alıcısını buldu.



New York'taki Sotheby'te Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunulan eser, 34,9 milyon dolara, Arjantinli bir müze sahibine satıldı.

Sanatçı bu rakamla, hem kendi rekorunu kırdı hem de bir eseri en yüksek fiyata satılan Latin Amerikalı sanatçı unvanını kazandı.

Eser, Kahlo'nun evliliğini tasvir ediyor



Frida Kahlo'nun 1949 yılında tamamladığı eser, kendisi gibi ünlü sanatçı Diego Rivera ile evliliğini tasvir ediyor.

Eserde, Kahlo’nun alnının ortasında Rivera’nın küçük bir görüntüsü yer alıyor.



Frida Kahlo'nun ölümsüz otoportresi, bundan önce 1990 yılında 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Frida Kahlo Kimdir?



1907 doğumlu Kahlo, yerli Meksika sanatına eserlerinde yer veriyordu.



Geçirdiği çocuk felci ve trafik kazası nedeniyle yaşamı fiziksel acılarla da dolu geçen Kahlo, 1954 yılında hayatını kaybetmişti.

