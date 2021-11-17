Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılacak 3-12 Aralık'taki fuara, 270’den fazla yazar ve 200’ün üzerinde yayınevinin 3 milyonu aşkın kitapla katılması ve 800 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuarda, Hayati İnanç, Ahmet Selçuk İlkan, Alişan Kapaklıkaya, İkbal Gürpınar ve Bekir Develi'nin de bulunduğu birçok kıymetli yazar ve şair, okurları ile buluşacak.

Fuara katılım için her türlü ulaşım kolaylığının sağlanacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fuarla ilgili şöyle konuştu:

"Kayseri okuyan şehir, alimler şehri. Hemşehrilerimizi fuara davet etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın inşallah bu kitap fuarından yararlanması sağlanacak. Fuarımıza gençlerimizi, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı heyecanla beklerken, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yazarlarımıza da şimdiden hoş geldiniz diyorum."