İstiklal şairi: Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Şairdi, eğitimciydi, sendikacıydı. İstiklal savaşında vatan savunmasında görev aldı.

Yüreğinde, dilinde, kaleminde vatan vardı her zaman. 63 yıllık ömrünü, bayrağına, imanına ve milletine adadı.

"Korkma!" diye başlayan İstiklal Marşı'nı yazarak, bir ulusun kahramanlık destanının sesi oldu.

"Toplumda çok fazla tanınıyor, beğeniliyor, seviliyordu"

Yazar Fahrettin Gün, "Onun eserleri, İstiklal Marşı şairi olmasıyla Akif gerçekten o dönem içinde toplum katmanlarında çok fazla tanınıyor, çok fazla beğeniliyor, çok fazla seviliyor. Yani Akif'i anlamak bu ülkenin kurtuluş reçetesidir. Dolayısıyla bunu iyi kavramak gerekir. Akif boşuna yaşamayan, boşuna savaşmayan, boşuna ölmeyen birisidir." dedi.

Hakikati her zaman, gür sesle dile getirdi Mehmet Akif Ersoy... O yüzden de; "Kötülerin zulmü değil, iyilerin sessizliği insanı korkutur" diyordu satırlarında.

"Akif milli mücadelenin manevi liderlerindendi"

Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan da "Akif şiirleriyle duyguyu taşıyarak aslında bugüne vatan sevgisini, millet sevgisini, din ve devlet sevgisini dünden bugüne bugünden yarına taşıyan bir duygu taşıyıcısı olarak vazife yürütmüştür. Mustafa Kemal Paşa’nın mecliste kullandığı bir cümle var, der ki 'Bizler Hareket-i Milliye'nin görünen önderleri olabiliriz ama sizler Hareket-i Milliye'nin manevi liderisiniz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy, milletin geleceği olan gençlerin milli şuurda yetişmesini istedi.

Çanakkale Şehitlerini; "Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." dizeleriyle övdü.

"Asım bağımsızlık karakterinin vücut bulmuş halidir"

Mehmet Akif'in "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" cümlesinin bağımsızlık karakterine vurgu yaptığını anlatan Bayhan, "Asım bu bağımsızlık karakterinin vücut bulmuş halidir. Bugünkü neslin yarınki çağdaş medeniyetler seviyesinin de aşacak ülkeyi taşıyabilecek öz güvenini gençliğin bu gayretine bağlamıştır." dedi.

Milli mücadele döneminde Türk milletinin iman gücünü yansıttı.

"'Yurduma alçakları uğratma sakın' bu yalnızca askere verilmiş bir görev değildir. Gençlere verilmiş bir görevdir. Bunu verecek olan da Asım’ın neslidir, bu gençlik bu ülkeyi bu vatanı, bu coğrafyayı, bu bayrağı çalışkanlığı ile üretkenliği ile irfanıyla dolu bir yürekle akılla hareket edip direkt yarınlara taşıyacak olan insan kütlesidir."

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, fikirleri ve eserleriyle gelecek nesillere de yol gösterecek.