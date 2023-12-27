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Bilim Teknoloji
TRT Haber 27.12.2023 09:54

Bahçesine uçaklar park etmiş olan müze

ODTÜ içinde bulunan Bilim ve Teknoloji Müzesi hem mimarisi hem de eser zenginliği ile öne çıkıyor. Bahçesinde uçaklar ve hangarında 24 adet klasik otomobil bulunan müze, dünya tarihinin de küçük bir simülasyonu gibi. Teknolojiye dair birçok eser burada sergileniyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Bahçesine uçaklar park etmiş olan müze
[Fotoğraflar: Uğur Becerikli]

Türkiye’nin ilk teknik okulu olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içinde bulunan Bilim ve Teknoloji Müzesi, bahçesinde 8 uçak ve 1 buharlı lokomotif barındırıyor, hangarında eşsiz klasik araçlar sergileniyor.

Üniversite bünyesinde 2003 yılında Ankara’daki merkez kampüsünde hizmete giren müzenin ilginç bir mimarisi bulunuyor. Ana salonu silo görüntüsünde inşa edilen müze, dairesel ve endüstriyel bir tasarıma sahip.

Büyük Silo, Hangar, Açık Hava Merkezi ve Uygulamalı Bilim Merkezi’nden oluşan yapı ücretsiz olarak hizmet veriyor. Aylık üç bin civarında kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Bahçesine uçaklar park etmiş olan müze

Tarihten bugüne

Müze içinde insanlığın bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine ilişkin eserler yer alıyor.

M.Ö. 9000’den başlayan bir tarihi dizilimle, bugüne kadar üretilen bir çok teknoloji ürünü bir arada bulabilmek mümkün. Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi bünyesindeki müzenin bahçesinde 8 uçak, 1 buharlı lokomotif sergileniyor. Bunlar içinde eski ve yeni savaş ve gösteri muharebe uçakları da bulunuyor. Ancak en çok ilgi çeken bölüm klasik arabaların sergilendiği hangar…

Burada ‘Devrim’ aracının replikası bulunurken, diğerleri orijinal toplam 24 klasik otomobil, motosikletler ve traktörü de görebilmek mümkün. Bunlar içinde, Anadol’un “uzaydan gelmiş” gibi görünen ‘Böcek’ modeli de var.

Bahçesine uçaklar park etmiş olan müze

Tavanda helikopter, aşağıda süpürge

“Bilime dokunun” teması ile kurulmuş olan müzede tavanda asılı bir helikopterle bir planör yer alırken, zeminde ise ilk elektrikli süpürgeleri, ütüler, telefonlar, daktilolar gibi binlerce eser yer alıyor.

Ayrıca tarih bölümünde önemli bölümü orijinal arkeolojik kalıntılar yanında Hitit, Roma, Bizans, Osmanlı, Selçuklu gibi dönemlere ait sergiler de var.  Göbeklitepe de müzeye en son eklenen bölüm oldu.

Eski cumhurbaşkanları ve başbakanlara ait daktilolar, kalemler gibi eşyaların da sergilendiği müze, bağışlarla zenginleştirilmiş durumda.

Bahçesine uçaklar park etmiş olan müze

Mesleklerin gelişimi gözlenebiliyor

Müzede doktor, diş hekimi gibi mesleklerin gelişimini oluşturulan muayenehanelerle görebilmek mümkün. Ayrıca kömürlü sinema makinesinden ilk oyun konsollarına ve ilk bilgisayarlara kadar bir çok eser bir arada ve farklı modellerle yer alıyor.

Müzede Cezeri gibi bilim insanlarının el yazması eserlerinin replikaları yanında tedavülden kaldırılmış Türk Liraları da sergileniyor.

Bahçesine uçaklar park etmiş olan müze

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