CANiK 2024 yılına iddialı giriyor

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 70 yıldır sanayinin içinde olan Aral ailesinin kurduğu ve 25 yıllık geçmişiyle önemli başarılara imza atan CANiK'in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma, büyüme yolculuğuna hız kattığı bir seneyi geride bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 2023'ü değerlendirirken, şirketin yeni yıl hedeflerini de paylaştı.

Aral, 2022'de Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems'ın şirket bünyesine katılışını bu yıl özel bir resepsiyon eşliğinde kutladıklarını aktardı.

Bu sayede CANiK'in son teknolojileri kullanan yüksek üretim kapasitesi ve AEI Systems'ın 60 yıllık orta kalibre silahlardaki bilgi birikiminin bir araya geldiğini anlatan Aral, CANiK'in 25 yıllık yolculuğunun gururunu ve sevincini 2024 yılında da yeni başarılarla kutlayacaklarını belirtti.

Aral, "Çeyrek asırlık bilgi birikimimiz doğrultusunda temellerini attığımız çalışmalarımızı taçlandıracak önemli gelişmelerle dolu bir yıl bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda üç kıtada üretim yapan Türk savunma şirketi unvanının sahibi olduklarını vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"İhracatımızı ikiye katladık. Geldiğimiz nokta, ulaştığımız büyüklük ve ileriye yönelik hedeflerimizle birlikte Çekmeköy'de vizyonumuzu temsil eden yeni genel merkezimizin inşaatı için düğmeye bastık. 25. yılımızda dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelerine tabancalarımız ve uçaksavarlarımız yanında orta-kalibre top ve atış kontrol sistemleri ihraç eder hale geldik. Bizim için çok başarılı bir seneydi. Şimdi de 2024 yılı için belirlediğimiz yeni hedeflerimize ulaşmak için yola koyuluyoruz. 2024 yılında ateşli silahlar ve savunma alanında inovasyonun, kalitenin, teknolojinin ve zeka dolu çözümlerin en üst düzeyde temsilcisi, küresel sahnede global bir marka olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Sadece CANiK markası altında değil, sahip olduğumuz CANiK USA, CANiK ACADEMY, AEI Systems, UNIROBOTICS, UNIDEF ve MECANIK gibi tüm iştirakler ve markalarımızla birlikte bu heyecanı yaşamayı sürdüreceğiz."

"Barış ve huzurun hakim olduğu bir yıl diliyorum"

Yeni yıl mesajını da paylaşan Aral, "Samsun Yurt Savunma çatısı altındaki grup şirketlerimiz ve Türk savunma sanayi sektörü olarak heyecan dolu bir seneye adım atıyoruz. 2024 yılının çalışanlarımız, ülkemiz ve halkımız için hayırlı bir sene olmasını temenni ediyorum. Bu yılın da Türkiye'yi yurt dışında gururla temsil ettiğimiz bir yıl olacağına inanıyorum. Umudum ve beklentim, 2024 yılında tüm dünyada barışın hüküm sürmesi. Herkese huzur dolu, mutlu bir yıl diliyorum." görüşlerini aktardı.