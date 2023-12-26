Asırlık filmler dijital ortamda arşivlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü film arşivi oluşturdu. Yaklaşık 13 bin 500 kutu film titizlikle temizleniyor, onarımı yapılıyor. Daha sonra taramadan geçiriliyor.

Filmler, uzmanlar tarafından dijital ortama aktarılıyor. Ardından tek tek detaylı bir şekilde izlenip, içerik çözümleri yapılıyor.

Filmler dijital ortama aktarıldı

Görüntüler için 'Film Mirasım' web sitesi oluşturuldu. Bin tane eşsiz film, detaylı çalışmaların ardından Türkçe ve İngilizce olarak sayfaya yüklendi.

Filmler arşivlenirken tarih sıralaması esas alındı. Bu sayede kullanıcılar aradığını rahatça bulabiliyor. Sitede 6 kategori oluşturuldu.

Arşivde, Osmanlı dönemine ait görüntüler, Adnan Menderes’in seyahatleri, Demirel, Ecevit, Erbakan gibi siyasi tarihin önemli kişilerinin toplantı görüntüleri de var.

Birçok eser yer alıyor

Filmler, her kesimden büyük ilgi görüyor. Site bugüne kadar 9 buçuk milyon kez görüntülendi.

En çok Atatürk görüntüleri, Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı dönemine ait görüntüler izlendi. Döneme göre en fazla izlenme sayısı ise “1918-1938” kategorisine ait.

Filmlere ilgi sınırları aştı

Site, yurt dışından da takip ediliyor. En fazla kullanıcı ise Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Azerbaycan'dan.

Haber: Yasemin Asan

Kamera: Seyit Taşdelen

Kurgu: Elif Yıldız