2021'de 3059 eser Türkiye'ye getirildi

Mart 2020'de kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, konuyla ilgili oldukça titiz bir çalışma yürütüyor.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 12 ülke ile ikili anlaşmalar imzalandı.

2021 yılında 3 bin 500 eser, 2022 yılında bin 500 eser, 2023 yılında ise 3 bin 59 eser yurt dışından ait olduğu Türkiye topraklarına getirildi. 2002-2023 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayısı 12 bin 119'a yükseldi.

Müzayedeler takip ediliyor

Kültür varlıklarının iade süreçleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi'ne bağlı ekipler, dünyanın önde gelen bütün müzayede evlerinin kataloglarını inceliyor. Yeni bir eser satışa çıktığında, o eser Anadolu kökenliyse ve kaçak yollarla çıkarılmışsa hemen duruma müdahale ediliyor.