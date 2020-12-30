İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel film: Akif
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazarken yaşadıkları, “Akif” filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Başrolde ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün oynadığı film İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı olan 12 Mart 2021'de vizyona girecek.
İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihindeki kabulünün 100’üncü yıldönümü için dev bir prodüksiyona imza atılıyor.
Mehmet Akif Ersoy’un marşı yazarken yaşadıkları, “Akif” filmiyle beyazperdeye aktarılıyor.
Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl canlandırıyor
Mehmet Akif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün canlandırdığı yapım, İstiklal Marşı'nın kabulünden tam 100 yıl sonra; 12 Mart 2021’de vizyona girecek.
"Akif" filminin çekimleri İstanbul'da sona erdi. Çekimler Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da devam edecek.
Senaryosu Sıddık Akbayır’ın danışmanlığında Pınar Aksakallı tarafından yazılan filmin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor.
Filmin müziklerini Kıraç yapacak
Film müziğini ise ünlü sanatçı Kıraç besteleyecek.
Filmde Murat Han ‘Ali Şükrü’, Hazım Körmükçü ‘Eşref Edip’, Mine Çayıroğlu ‘İsmet Hanım’, Erkan Bektaş ‘Kuşçubaşı Eşref’ ve Ruhi Sarı da ‘Mustafa Sagir’ rollerinde seyirci karşısına çıkacak.
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