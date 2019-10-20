İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor.

[Grafik: AA]

Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek.

Program kapsamında Noel Coward'ın yazdığı, Vasfi Rıza Zobu'nun sahneye uyarladığı "Ben Çağırmadım" oyunu 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde, Elçin Atamgüç, Defne Gürmen, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan'ın rol aldığı "Geç Kalanlar" 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarının bu sezonki yeni oyunlarından "İki Efendi'nin Kuşağı" 16, 17, 18, 19, 23 ve 24 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın sahnelediği "Matruşka" oyunu ise 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ve 23 Ekim'de de Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde izlenebilecek.

İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu olan "Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi)" 16, 17, 18, 19, 23, 24 ve 25 Ekim'de Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, bu hafta tüm biletleri tükenen, Rusya'daki devrimden sonra bir Batı ülkesine kaçan Rus asilzadesi Ouratieff çiftinin hayatını ele alan oyun "Şahane Züğürtler" 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Ümraniye Sahnesi'nde gösterilecek.

Mert Turak'ın tek başına performans sergilediği "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" 16, 17, 18, 19 Ekim'de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, Aslı İçözü'nün yönettiği "Uzlaşma" 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun "Komik-i Şehir Naşit Bey" 17, 18 ve 19 Ekim'de Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrolarında ise bu hafta "Turta Girmemiş Orman" ve "Keloğlan Keleşoğlan" çocuk oyunlarının yanı sıra Jennifer Haley'in kaleme aldığı "Kaçış 3- Kıyamete Çağrı" bugün, 15, 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, "Sahibinin Sesi" bugün Cevahir Sahnelerinde, "Bir Nefes Dede Korkut" yarın, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim'de Üsküdar Stüdyo Sahnede, "Bayrak" 15, 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahnede, "Kosovalı Peer Gynt" 15, 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Cevahir Sahneleri Salon 1'de izlenebilecek.

"Düdüklüde Kıymalı Bamya" 17, 18, 19 ve 20 Ekim'de Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde, Necip Fazıl Kısakürek'in eseri "Reis Bey" 18, 19 ve 20 Ekim'de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde, "Meraklısı için 'Öyle Bir Hikaye'" ise 18 Ekim'de Garibaldi Salon 2'de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi etkinlikleri kapsamında, gezgin bir şövalye olmaya karar veren Don Kişot'un, yaveri Sancho Panza ile şehre doğru çıktıkları yolculuğa odaklanan "Don Kişot" adlı eser de 15, 16, 18 ve 18 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında izlenime sunulacak.

Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, Shakespeare'in "trajedisini kendi elleriyle çizen" kahramanı "Kral Lear"ı yarın Zorlu PSM'de oynayacak.

"4. Kadıköy Tiyatro Şenliği" Alman Filozof Friedrich Nietzsche'nin "Böyle Buyurdu Zerdüşt" kitabından uyarlanan aynı isimli oyunla 15 Ekim'de perdelerini açacak.

İstanbul Komedi Festivali başlıyor

İstanbul Komedi Festivali ise Cem Yılmaz'ın soru-cevap gösterisiyle bu akşam Babylon'da başlayacak.

3 Kasım'a kadar devam edecek festivale, aralarında Barbaros Uzunöner, Burak Aksak, Mustafa Sağır, Alpay Erdem, Ezo Sunal, Bülent Çatar, Tuna Kalınsaz, Gül Sunal, Sedef İybar, Doğu Demirkol ve Alper Kul'un bulunduğu birçok isim konuk olacak.

Konserler

2019 - 2020 kültür sanat sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonu 15 Ekim'de Charlie Siem ve Caroline Jaya-Ratnam, 16 Ekim'de Stanley Clarke Band, 20 Ekim'de ise Portekizli Fado sanatçısı Cristina Branco'yu konuk edecek.

Müziğe 18 yaşında Paris'te başlayan ve ilk albümüyle "En İyi Albüm" dalında "Prix Constantin" sahibi olan Hindi Zahra 16 Ekim'de Zorlu PSM'de konser verecek.

Bu yıl 130'dan fazla yerli ve yabancı sanatçının performanslarıyla 36 ayrı mekanda gerçekleştirilecek "29. Akbank Caz Festivali", Serhan Erkol, NES ve Vaudou Game konserleriyle 17 Ekim'de başlayacak. Festival kapsamında "Art Ensemble of Chicago" da 18 Ekim'de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2019-2020 sezonunun açılışını 17 Ekim akşamı klasik müziğin yıldızlarından Ray Chen ile gerçekleştirecek.

Yeni sezonda da zengin bir programla klasik müzik dinleyicisine ulaşacak BİFO, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel yönetiminde klasik müziğin yıldızlarını ağırlarken, konuk şeflerle de konserler verecek.

Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi, müzisyen, besteci ve akademisyen Tolgahan Çoğulu ile çift saplı bağlama icracısı Sinan Ayyıldız'ın da 19 Ekim'de Arter'de konseri var.

Söyleşi, paneller ve sergiler

Prof. Dr. Osman Kemal Kayra, Üsküdar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında her salı ve perşembe günleri "Dil, Kültür ve Tasavvuf Sohbetleri"yle Üsküdar Balaban Tekkesi ve Kültür Evi'nde olacak.

Türk Edebiyatı Vakfında tarihçi, yazar İhsan Fazlıoğlu, 16 Ekim'de "Orta'yı Ortak Kılmak: Bir Arada Olmanın Metafiziği Üzerine" başlıklı söyleşiye konuk olurken, 19 Ekim'de de "Yaşayan Dede Korkut: Prof. Dr. Nimetullah Hafız" başlıklı bir panel vakfın etkinlikleri arasında yer alacak.

Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği Istanbul Photo Awards 2019 yarışmasının ikinci sergisi Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası (Şişhane) sergi salonunda açılacak. Yarışmada ödül alan fotoğraflar, 17 Ekim'den itibaren 1 ay süre ile ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Modern Sinema'da "Korku & Fantastik Festivali", "Eyes Without a Face" filmiyle 17 Ekim'de başlayacak.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün zengin el yazması koleksiyonundan bir seçkiyi izleyiciyle buluşturan "Hafıza-i Beşer" sergisi, 17 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA