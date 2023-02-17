Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İllüstratör Sena Nur Toslak, depremin kahramanlarını çizdi
İllüstratör Sena Nur Toslak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde umut olan kahramanların görsellerini çizdi. Sanatçının, resim içerisine resim çizerek oluşturduğu çalışması binlerce beğeni aldı.
"Minnettarız" başlığıyla Instagram hesabından paylaştığ ıvideoda Toslak, kahraman arama kurtarma ekiplerinden, eski aracıyla depremzedelere yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli'ye, enkaz çalışmalarında ölen Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'dan, yardım için Kızılay kolisi taşıyan çocuğa kadar pek çok kahramanı resmetti.
Sosyal medyada popüler hale gelen bir yöntemle çizimlerini yapan sanatçının, resim içerisine resim çizerek oluşturduğu çalışması binlerce beğeni aldı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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