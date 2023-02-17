"Minnettarız" başlığıyla Instagram hesabından paylaştığ ıvideoda Toslak, kahraman arama kurtarma ekiplerinden, eski aracıyla depremzedelere yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli'ye, enkaz çalışmalarında ölen Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'dan, yardım için Kızılay kolisi taşıyan çocuğa kadar pek çok kahramanı resmetti.

Sosyal medyada popüler hale gelen bir yöntemle çizimlerini yapan sanatçının, resim içerisine resim çizerek oluşturduğu çalışması binlerce beğeni aldı.