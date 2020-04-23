Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilecek Çocuk Filmleri Festivali, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak InstaLive ve YouTube yayınlarıyla başlayacak.

Yerli ve yabancı uzun metraj çocuk filmleri, yarışma, atölye ve etkinlikleri çocukların evlerine ulaştıracak olan 16. Çocuk Filmleri Festivali’nin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve BKM tarafından desteklenen açılış galası, internet mecraları üzerinden 23 Nisan'da saat 14.00'te yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın açılış konuşmasının ardından, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren, çocuklara festivali anlatacak. Törenin sunuculuğunu ise oyuncu Ceren Benderlioğlu yapacak.

Genç oyuncu Berat Efe Parlar ile Elif Dağdeviren’in TÜRSAK Vakfı’nın Instagram hesabından canlı olarak gerçekleştireceği söyleşinin ardından program, vakfın YouTube hesabı üzerinden devam edecek.

Açılış konuşmalarının ardından ilk defa ve bir gösterimle sınırlı olarak "Bizim Köyün Şarkısı" filmi çocuklarla buluşacak. Filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ile genç oyuncuları Eda Döğer ve Esat Polat Güler ise gösterimden sonra film ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirilecek. YouTube üzerinden canlı gerçekleştirilecek söyleşide, izleyiciler de konuklara sorularını yönlendirebilecek.

Festival Açılış Galasının programı Murat Evgin’in çocuklara vereceği canlı konserle son bulacak.

Canlı yayınlanacak tüm bu programları çocuklar TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

Ayrıca galada çocukların kısa hikayeleriyle katılacağı "Filmimin Hikayesi" yarışmasının tanıtımı ve çağrısı da yapılacak. Bu yarışma kapsamında kazanan hikayeler kitaba basılacak ve bu hikayeler arasından seçilenler kısa filme çekilecek.