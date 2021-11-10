Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde geçtiğimiz hafta kazı yapan işçiler, yaklaşık 1 metre boyunda, yırtıcı dişlere sahip, formu bozulmamış bir hayvan iskeleti buldu.

İskeletin bazı dokularının da bozulmadığını gözlemleyen işçiler, durumu Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki (BİYOMER) akademisyenlere bildirdi.

Kazının yapıldığı alana gelen akademisyenler, henüz hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen iskeleti buradan alarak inceleme yapmak üzere üniversiteye götürdü.

[Fotoğraf: AA]

BİYOMER'de görevli Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, incelemeyi yaptıktan sonra hayvanın tür tespitini yapmaya çalışacaklarını anlatarak, "Ondan sonra da gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Akabinde de bu iskeletin müze materyali olarak alınmasını sağlayacağız" dedi.

"İlginç bir tür olabilir"

İskeletin şeklinin dikkatlerini çektiğini ve bu yüzden durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Kazı yapılan alanın işletme yetkilisi Yusuf Kıtay ise, "Özellikle arka bacaklarının uzun olması dikkatimizi çekti. Ayaklarının toynak değil de tırnak olması ve sivri dişleri olmasından dolayı 'ilginç bir tür olabilir' diye yetkililere bilgi verdik. Kontroller yapılacak, biz de merak ediyoruz. Umarım ilginç bir şey çıkar ve bilim için faydalı olur" dedi.