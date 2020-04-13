Yolu St. Petersburg’a düşenlerin gezilecek yerler listesinin başında Hermitage Müzesi geliyor. Hayranlık uyandıran görkemli binasıyla her yıl sayısız turisti ağırlayan müze, 1852’de açıldı. Hermitage Müzesi, altı tarihi yapının bir araya geldiği büyük bir kompleksten oluşuyor. Öyle ki sadece dış cephesinin uzunluğu bile 2 kilometreyi buluyor.

Hermitage Müzesinin görkemli binasında, eşine az rastlanır büyüklükte bir koleksiyon sergileniyor. Müzede üç milyondan fazla eser bulunuyor. Üç katlı müzenin her katı farklı ülkelere ve dönemlere ait eserlere ayrılmış. Resim sanatının en önemli isimlerinin tablolarını da içine alan dünyanın en büyük resim koleksiyonu, müze için büyük bir gurur kaynağı.

Dünyanın pek çok müzesi gibi Hermitage Müzesi de koronavirüs nedeniyle kapılarını geçici olarak kapattı. Ancak müze, dijital ortamda rahatlıkla gezilebiliyor. Müzeyi sanal turla gezmek için www.hermitagemuseum.org adresini tıklamak yeterli.

