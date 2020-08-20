Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük, eski Alalah kentinde yürütülen kazı çalışmalarında önemli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı Heyeti Başkanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akar, kazı çalışmalarında önemli keşiflerin gerçekleştirildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA ]

Eski Alalah kentinin, geçmişte Amik Ovası'nda yer alan bölgesel Mukiş Krallığı'nın başkenti olduğunu anlatan Akar, 20 yıldır yürüttükleri arkeolojik araştırmalarla, bölgenin Tunç Çağı dönemindeki adetleri ve kültürleri ile sosyopolitik yapısını anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Akar, höyükte yürüttükleri kazılarda çivi yazılı tablet bulduklarını söyleyerek, ''Buluntu bizim için önemli. Özellikle Tunç Çağı içerisinde çivi yazılı metinlere ulaşabilmek o kadar kolay değildir. Her zaman böyle bir veriyi elde etme şansınız olmuyor. Gün yüzüne çıkarılan tablet, 20 yıllık kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran bir buluntu oldu. Arşiv değeri büyük"' dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Tablette krala yapılan ödemeler var"

Tablette "bir krala yapılan ödemelerden" bahsedildiğini anlatan Doç. Dr. Murat Akar, şöyle konuştu:

''Ancak kralın kim olduğu ve ismi hakkında fikir sahibi değiliz. Tablet bizim için yine de çok önemli, milattan önce bin 400 ile bin 350 yıllarına ait zaman dilimi içerisinde. Bölgede tarihsel süreçte Mitanni ile Hitit İmparatorluğu arasında bir kavganın olduğunu, bu kavganın arasında kalan bölgesel krallığın da aslında bir zaman Hitit bir zaman ise Mitanni imparatorluklarına hizmet ettiğini biliyoruz. Tablet bu anlamda bizim için önemli. Aynı zamanda mevcut kralın kime hizmet ettiğini öğreneceğiz.''

[Fotoğraf: AA ]

Tablet üzerinde detaylı çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Akar, tabletin, ekiplerinden filolog Jacob Lauinger tarafından okunduğunu söyledi.

Kazılara farklı ülkelerden arkeologlar katılıyor

Çalışmaları 12 kişilik ekiple yürüttüklerini bildiren Murat Akar, ''Şu an tek bir kazı alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl kazı çalışmaları küçük çaplı devam ediyor ama sonuçları büyük oluyor. Uluslararası bir ekibiz. Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Almanya'dan arkeologlar ve uzman araştırmacılar katılıyor. Tablet üzerinde detaylı çalışmalar devam ediyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Geçmiş yıllarda 35-40 kişilik ekiplerle kazı çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Doç. Dr. Murat Akar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların gerekli önlemler alınarak yapıldığını belirtti.

Hatay'daki Amik Vadisi'nde bölgesel kent devleti olarak milattan önce 2000'lerde Orta Tunç Çağı'nda kurulduğu tahmin edilen Alalah'ın, daha sonra Halep'teki Yamhad Krallığı, Mezopotamya'da etkin olan Mitanniler ve Anadolu merkezli Hititler'in yönetimi altında bulunduğu biliniyor.