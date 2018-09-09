Hasankeyf'teki tarihi zaviye yeni yerine taşınacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Hasankeyf'te bulunan ve Ilısu Barajı göl alanından etkilenen kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için yoğun mesai harcandığı belirtildi.

Baraj sularından etkilenmeyecek Yukarı Şehir'in yeniden düzenlenerek açık hava müzesi haline getirildiği hatırlatılan açıklamada, "Baraj göl alanından etkilenen Aşağı Şehir'de yer alan tarihi ve kültürel varlıklar ise, son derece titiz metotlarla ya yerinde korunmakta ya da taşınarak yeni yerlerinde konumlandırılıyor" ifadelerine yer verildi.

Minarenin 12 Eylül'de taşınması planlanıyor

540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ile Artuklu Hamamı'nın yeni yerlerine taşındığı belirtilerek, Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi'nin de türbe, minare ve müştemilat bölümü olmak üzere 3 parça halinde taşınacağı açıklandı.

Ayrıca zaviyenin, Hasankeyf yeni yerleşkesinde yer alan Arkeopark alanında bütüncül olarak sergileneceği söylenerek, şöyle denildi:

"Taşıma tertibatı da dikkate alındığında taşınacak yük, türbede 850 ton, minarede 450 ton ve müştemilat bölümünde ise 250 ton olacak. Zaviyenin üç ana kütle halinde taşınacağı mesafe 2 bin 400 metre. '3. Tarihi Taşıma Operasyonu' yarın sabaha karşı saat 05.00'te gerçekleştirilecek ve ilk planda türbe taşınacak. Minarenin taşıma işleminin ise 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor."

Kaynak: AA