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Kültür-Sanat
TRT Haber 06.12.2023 21:14

Harbiye Askeri Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi

İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı Sergisinde, Milli Mücadele döneminden onlarca eşya yer alıyor. Tarihin izlerini taşıyan sergide, Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra halkın hediye ettiği hatıra sancağı da bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra halk tarafından hediye edilen hatıra sancağı...

Tarihin izlerini taşıyan 85 eser, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'ndaki Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Sergisi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Atatürk'ün, heykeltıraş Bülent İşcan tarafından silikondan yapılmış heykeli, 1923-1924 dönemi görselini yansıtıyor.

Harbiye Askeri Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi

Atatürk'ün özel eşyaları sergide

Milli Mücadele'ye katılmış ve Cumhuriyetin ilanında görev almış komutanların eşyaları ilgi çekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabancası, mühürleri, bastonu, şapkası, yeleği ve mareşal rütbeli pelerini de dikkat çekenler arasında.

Sergide, Cumhuriyetin kuruluş dönemine ait çok sayıda belge ve fotoğraf bulunuyor.

Nutuk'un ilk baskılarından biri de burada

Nutuk'un ilk 50 bin baskısından biri de sergide öne çıkıyor.

Cumhuriyetin ilkleri ise serginin önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

İmalat-ı Harbiye'de ve Cumhuriyetin ilk özel silah fabrikalarında üretilmiş silahlar ile TBMM tarafından çıkarılan ilk madalya olan istiklal madalyası örnekleri sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Açılışını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı, Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Sergisi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda Haziran ayına kadar ziyaret edilebilecek. 

Haber: Bahar Demirel

Kamera: Orhan Mete

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