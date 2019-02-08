Hanlar Bölgesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2014 yılında dahil edilen "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" miras alanı içinde yer alıyor.

Bölge, tarih boyunca önemli ticaret kenti olan Bursa'da perakende ticaretin merkezi konumunda bulunuyor.

Hanlar Bölgesi, Ulu Cami'nin etrafındaki yaklaşık 450 dönümlük alanda Bursa'nın fethinin ardından yavaş yavaş yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşuyor.

Yaklaşık 700 yıldır "ticaretin kalbi" konumunda bulunan, 4 bin iş yerinin yer aldığı bölge, özellikle 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Tarihi silüeti bozan yapılar yıkılacak

Hanlar Bölgesi, bitişiğindeki Tarihi Kayhan Çarşısı'nı da kapsayacak şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak "Tarih Adaları Projesi"yle daha da değer kazanacak. Bölgede, tarihi silüeti bozan yapılar yıkılarak, ecdat yadigarı eserler belirgin hale getirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da turistlerin vakit geçireceği mekanların az sayıda olduğunu söyledi.

Bölgede "Tarih Adaları" oluşturulması için kolları sıvadıklarını belirten Aktaş, "Hisar Bölgesi, Hanlar Bölgesi ve Tophane Bölgesi'nde bu projeyi yürütmek istiyoruz" dedi.

Aktaş, Hanlar Bölgesi'ndeki projenin Tarihi Kayhan Çarşısı'nı da kapsayacağını anlattı.

12 ay boyunca gece saatlerine kadar yaşayan mekanlar

Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan da bahseden Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu bölgeyi örten, çevreleyen çok kötü binalar var. Bunların çıkarılarak, bölgenin 12 ay boyunca gece saatlerine kadar yaşayan mekanlar haline dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız turist gelir ve orası onun için özellik arz eder. Özellikle Tophane tarafından baktığınızda bazı binalar var. Onları sanal ortamda yıktığımızda, ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Bu alanlar gizli ve saklı kalınca, millet o tarihi yapıları hoyratça kullanmaya başlamış."

Tarihi Ulu Cami odaklı çalışmalar yapılacağını vurgulayan Aktaş, "Ulu Cami'yi etrafındaki bölgeyle bütünlemeniz gerekiyor. Hanlar Bölgesi'nde ulaşım ve park sorunu var. El birliğiyle inşallah bunları aşacağız. 'Tarih Adaları' bizim yeni dönem projelerimizden olacak. O adalardan biri de Hanlar Bölgesi" dedi.

Kaynak: AA