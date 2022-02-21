Mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli, “Bildim, buldum, oldum” diyerek Ankara'dan yola çıkan Anadolu’nun en önemli gönül erlerinden.

Hayatı “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” dizisiyle TRT ekranlarına taşınan Türk mutasavvıfı, yaşamı boyunca sırtından eksik etmediği hırkasıyla mütevazı bir hayat sürdü.

İlk kez TRT Haber görüntüledi

Hacı Bayram-ı Veli'nin 600 yıl önce giydiği hırkasının kültür turizmine kazandırılması için harekete geçildi.

Hırka, Hacı Bayram-ı Veli türbesinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne nakledildi. Hırkayı ve üzerinde çalışıldığı laboratuvarı ilk kez TRT Haber görüntüledi.

600 yıllık hırkanın zarar görmüş parçaları incelikle restore edilecekve daha sonra Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

''Hırka takva amacıyla kullanılan objeler arasında''

Hırkanın önemli bir yer haiz ettiğini belirten Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, şunları söyledi:

"Hırka tasavvufi kültürde tarikat dervişlerinin daha çok takva amacıyla kullanmış oldukları objeler arasında. Bu dünyanın önemsiz olduğunu asıl önemli olanın ilahi aşka ulaşma, diğer dünyayla ilgili tasavvuflar olduğu konusunda gösteren eserler olduğu için oldukça önemli bir yer haiz ediyor.

14 ve 15. Yüzyıla ait olan bu eserler zaman içerisine bir takım tahribatlarla karşılaşsak da eserin cinsi, değeri, önemine göre bu rastorasyon ve konservasyon işlemleri farklılık göstermekte."

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Yasin Köse