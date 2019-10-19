Gümüşhane'de, kent merkezinin zirvesinde bulunan tarihi Canca Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Kent merkezini kuşbakışı gören ve Roma İmparatoru 2. Justinyen tarafından yaptırıldığı tahmin edilen kalede, geçen yıl 1 milyon 800 bin lira yatırımla başlatılan restorasyon ve restitüsyon çalışmaları sürdürülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sarp bir kaya üzerine kurulan ve denizden bin 530 metre yüksekliğe sahip kale, ziyaretçilerine şehir manzarası sunuyor. Restorasyon çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan iç duvar ve surlar ise aslına uygun şeklide onarılıyor.

[Fotoğraf: AA]

İç duvar ve surlardaki çalışmaların ardından kalenin bulunduğu alana, yürüyüş yolları, otopark, karşılama merkezi, seyirlik alanlar ve sosyal tesislerin de yapılması planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Gümüşhane'yi panoramik seyretme imkanı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentin Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Örümcek Ormanları, Santa Antik Kenti gibi çok önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Taşbilek, Canca Kalesi'nin de Doğu Karadeniz ve Gümüşhane için önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Canca Kalesi'nin bir diğer önemli özelliğinin de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin yanında yer alması olduğuna dikkat çeken Vali Taşbilek, şöyle konuştu:

"Burası bütün vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği ve buradaki zenginliği görebileceği, Gümüşhane'yi panoramik olarak seyredebileceği çok özel bir mekana dönüşecek. Canca Kalesi'nin bir özelliği de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin yanı başında olması. Süleymaniye Kış Turizm Merkezi çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Canca'da gelen misafirlerimize sunabileceğimiz çok özellikli bir tarihi alan olacak."

Kaynak: AA