Gümüşhane'de geçmişi milattan önce 10. yüzyıla uzanan mağara keşfedildi. "Dağ Manastırı" adı verilen mağara, turistik açıdan önemli potansiyele sahip.

Mağara, Gümüşhane'de tesadüfen bulundu. Duvarlarında, hangi döneme ait olduğu bilinmeyen işaretler var.

Tema Vakfı Gümüşhane İl Temsilcisi Yusuf Oral, "Burası özel bir mağara, mağara kilise olarak bilinen bir yer Gümüşhane'de. Çok bilgi sahibi değiliz bu konuda. Uzmanların, arkeologların gelip buraları incelemeleri, daha detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaları lazım" dedi.

Tarihi ve kültürel açıdan önem taşıyan mağara bulunduğunda, acı bir tablo ile de karşılaşıldı. "Dağ Manastırı", defineciler tarafından talan edilmişti.

Mağaranın, Karaca Mağarası'ndan sonra Gümüşhane turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber