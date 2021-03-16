'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor. 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun eski ihtişamına kavuşması amaçlanıyor.

“Tiyatro bölgenin en önemli yapısı”

Dünyanın en büyük beyaz mermer kenti olarak kabul edilen Stratonikeia'daki çalışmalar hakkında açıklama yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, şunları söyledi:

"Tiyatro bölgenin en önemli yapısı. Çünkü antik dönemde önemli kültürel etkinliklerde halk burada bir araya geliyordu. Burası 12 bin kişinin rahat bir şekilde oturabildiği biri yapı. Ayrıca burada gladyatör gösterileri yapılmıyor, sadece kültürel ve dini faaliyetler gerçekleştiriliyor. Tiyatro anıtsal olarak Helenistik dönemde inşa edildi. Augustus döneminde ise en gösterişli durumuna ulaştı."

Restorasyon devam ediyor

Söğüt, tiyatrodaki blokların sağlamlığını kontrol edeceklerini, sağlam olan blokların kendi yerine konularak eksikliklerin giderileceği ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tiyatronun üst kavelasında restorasyon çalışmaları yapacağız. Bu çalışmanın birinci etabını oluşturuyor. Bundan sonra M.S. 365 yılındaki depremde kayan bölüm ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. En kısa zamanda tiyatronun buraya uygun etkinliklerde kullanılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."