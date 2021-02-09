UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Gladyatörler Kenti olarak bilinen kentte kazı çalışmaları esnasında bulunan Bizans kilisesinin tabanı eski görüntüsüne kavuşturuluyor.

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kilisenin varlığının 7’nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam ettiğini, ondan sonra da bu alanın mezarlık olarak kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kazı çalışmalarında çıkarılan ve Bizans döneminde mezarlığa dönüştüğünde tahrip olmuş parçaların aslına uygun şekilde düzenlendiğini açıklayan Söğüt, kilise tabanı için kullanılacak mermer parçaların onarımının ardından, aslına uygun ve orijinalliği bozulmadan titizlikle yerleştirildiğini söyledi.

Ziyaretçilerin o dönemi görmesi sağlanıyor

Kazı ekibinin yanı sıra çizim ekibinin de görevli olduğu bölgedeki yapılar dijital ortamda da 3 boyutlu olarak ayağa kaldırılıyor.

Hazırlanan 3 boyutlu görüntüler aracılığıyla turistlerin o dönemi görmesi hedefleniyor.