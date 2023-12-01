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Kültür-Sanat
AA 01.12.2023 13:02

George Orwell'ın "1984" adlı eseri İstanbul'da sahnelenecek

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında George Orwell'ın unutulmaz eseri "1984"ü sahneleyecek.

George Orwell'ın "1984" adlı eseri İstanbul'da sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun 1 ve 2 Aralık'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Murat Daltaban'ın yönettiği eserde, Adem Mülazim, Ayşe Gülerman Kum, Gizem Güçlü, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Cihat Temel rol alacak.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Winston, partinin çıkarları ve gücü için çalışan bir parti üyesidir. Kimliğini partinin kimliği altında tanımlayan Winston'ın hayatı, günlük tutmaya başlamasıyla değişir. Büyük biraderin herkesi izlediği Okyanusya'da, hatırladıklarını, fikirlerini ve gözlemlediklerini not aldığı bu günlük Winston için büyük tehlikedir. Winston'ın geçmişi, şimdiyi, geleceği sorgulamaya başlaması ve aşık olması, onu bu acımasız rejim için tehlikeli hale getirir ve cezası 'yokkişileştirme'dir. Aşkı Julia ve koşulsuz inandığı O'Brien, onun rejimi yıkma planlarındaki itici gücüdür. Winston ya bir kahraman olacaktır ya da yokkişi."

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