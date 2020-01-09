Geleneksel Türk okçuluğuna son yıllarda büyük ilgi görüyor. Bu alanda önemli bir gelişme yaşandı. Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası listesine alındı

Kararla ilgili İstanbul'da Okçular Vakfı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu sporun yaşatılması için çok önemli bir adım attık." dedi.

"Türkiye'nin geleneksel okçuluğunu somut olmayan miras listesine başvurması ve UNESCO’nun da bunu olumlu karşılaması bir yandan ansiklopedik bilgi olarak bu işin değerli bir bilgi olduğunu değerli bir kültür ögesi olduğunu tescil etmek demektir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Türkiye'nin dünya kültür mirasındaki önemine işaret etti:

"Türkiye UNESCO dünya miras listesine en fazla unsur kaydettiren beşinci ülke. Dünya miras listesinde de 18 varlığımız bulunuyor. Aynı şekilde dünya somut olmayan miras listesinde 12 Aralık 2019'da 18'e yükselmiş oldu."

Okçuluğun yanısıra mangala gibi diğer geleneksel Türk spor dallarının UNESCO listesine girmesi için başvuru hazırlıkları devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber