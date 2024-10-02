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Kültür-Sanat
AA 02.10.2024 13:36

Gece Müzeciliği ile 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk kez nisanda hayata geçirilen "Gece Müzeciliği" uygulaması kapsamında ören yeri ve müzeleri 361 bin 215 kişi ziyaret etti.

Gece Müzeciliği ile 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan uygulama, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu.

Nisan-eylül arasında, İzmir Efes Ören Yeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti.

Böylece 361 bin 215 ziyaretçi Gece Müzeciliği kapsamında tarihi mekanlarda ağırlandı.

Farklı yerlerde de hayata geçirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gece Müzeciliği projesinin tarihi yerlere "yepyeni bir boyut" kazandırdığını belirten Ersoy, İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi eşsiz mirasları 361 bin 215 ziyaretçinin gece atmosferinde keşfettiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, "Önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de Gece Müzeciliği uygulamalarımızı hayata geçirip ülkemizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Turizmi dört mevsim canlı tutma hedefimize büyük katkı sağlayan projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze
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