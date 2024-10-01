Dünyanın ortak lezzeti: Kahve

Türk kahvesi, espresso, macchiato, cappuccino, americano, latte, mocha ve filtre...

Dünya çapında milyonlarca insanın günün her anında tükettiği kahvenin köklerinin Afrika’ya dayandığı düşünülüyor.

17. yüzyılda Venedikli tüccarlar tarafından Avrupa’ya oradan da diğer kıtlara taşınan kahve, ülkeler tarafından farklı şekillerde kullanılsa da tüm bu tüketimi birleştiren ortak bir gün var: 1 Ekim Dünya Kahve günü.

Kahvenin bir içecek olarak tanıtılması için her yıl dünyanın birçok yerinde kutlanan Dünya Kahve günü, sanatçıları, öğrencileri ve her kesimden halkı bir araya getirme özelliğine de sahip.

Bazen küçük bir molaya, bazen dost sohbetlerine eşlik eden kahvenin, çekirdeğinin çekiminden hazırlanmasına, sunumundan tadımına birçok farklı ritüelleri bulunuyor. Sıcak bir sohbetin ya da yaz sıcaklarının serinleten tadı olarak ününü genişleten kahvenin hangi ülkelerden nasıl tüketildiğine gelin birlikte bakalım.

Kırk yıl hatırı var

Sadesi, az şekerlisi, ortası, menengeçi, süvarisi ve dibeği…

Türklerin yöresel ve vazgeçilmez lezzeti Türk kahvesi. Tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi, ikramı ile örneklerinden oldukça farklı olan Türk kahvesi, önceleri Arap Yarımadası’nda kahve meyvesinin kaynatılması ile elde edildi. Günümüzde ise bu kullanış yerini güğüm ve cezvelere bıraktı. Telve ile ikramı yapılan tek kahve olan Türk kahvesi, Türk kültüründe vefa göstergesinin de simgesidir.

Amerikan tarzı Americano

Kahve kültürünün yayılmasında her ne kadar Amerika’nın büyük etkisinin olduğu bilinse de kahve tüketiminde Avrupa’nın gerisinde kalıyor. Ülkelerinin adını verdikleri Americano, ABD’de en çok tüketilen kahvelerde biri olsa da bu kahvenin hikayesi 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya’ya kadar dayanıyor.

Amerikan askerlerinin savaş sırasında İtalyanların ünlü kahvesi espressoyu kendilerine hem çok küçük hem de çok yoğun geldiği için sıcak suyla seyreltmeleri, günümüz Americano’nun temellerini atar.

Bir İtalyan lezzeti: Affogato

Kahve deyince ilk akla gelen ülkelerden olan İtalya’da her ne kadar en yaygın olarak espressonun tüketildiği bilinse de, dondurmayı kahveyle boğdukları yöresel bir tatları daha var. Affogato…

Danimarka’da ise filtre kahve yanında bir parça çikolatayla en çok tüketilen içeceklerden biri.

Kahvesi az kahve

Hollanda’da tüketilen kahvenin ise içerisinde kahveden çok süt var. Koffie Verkeerd adını verdikleri bu içeceğin sütlü kahve mi, yoksa kahveli süt mü olduğunun ayrımını yapmak biraz zor.

Hindistan lezzeti: Kaapi

Yemekleri, dansları, kıyafetleri ile farklı bir kültür olarak karşımıza çıkan Hindistan’da ise kahve kültürü de bir o kadar farklı. Kaynatılmış ve köpürtülmüş süt ile ince çekilmiş kahvenin tekrar kaynatılarak hazırlandığı Kaapi, sert tadı ile özel filtre fincanları ile servis ediliyor.

Peynirli kahve

Finlandiya’da ise su gibi tüketilen kahvenin kendisinden çok neyle tüketildiği daha çok dikkat çekiyor. İçerisine attıkları peynirle tüketilen bu lezzet ise Kaffeost adıyla biliniyor.

White Chocolate Mocha’nın Avustralya’dan çıkan kuzeni

Avustralya’da ise kahvenin daha hafif tadı olarak bilinen Flat White tüketiliyor. Latte familyasından olan bu lezzet süt kreması konularak hazırlanıyor.

Cafe Creme

Cafe Creme, espresso baz alınarak hazırlanan üzerine az miktarda süt kreması eklenen bir Fransız kahve türüdür. Espressonun yoğun tadını hafifletmek için geliştirilmiştir.