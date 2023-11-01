Galata ve Kız Kulesi'nde ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata ve Kız kulelerinde ışık gösterileri ve yansıtmaların süresinin vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı uzatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz ışık ve yansıtma gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi üzerine Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla 10 Kasım’a kadar uzatıldı. Tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem gösteriye bekleriz.”