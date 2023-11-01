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Kültür-Sanat
İHA 01.11.2023 14:14

Galata ve Kız Kulesi'nde ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da Galata ve Kız kulelerinde yapılan ışık ve yansıtma gösterilerinin 10 Kasım’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Galata ve Kız Kulesi'nde ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar sürecek
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata ve Kız kulelerinde ışık gösterileri ve yansıtmaların süresinin vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı uzatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz ışık ve yansıtma gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi üzerine Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla 10 Kasım’a kadar uzatıldı. Tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem gösteriye bekleriz.” 

 

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İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhuriyetin 100. yılı
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