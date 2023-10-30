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Kültür-Sanat
AA 30.10.2023 13:00

1 milyon kitap kapasiteli kütüphane açıldı

Antalya'da 2 bin 500 kişinin aynı anda hizmet alabileceği 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında açıldı.

1 milyon kitap kapasiteli kütüphane açıldı

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesince Cumhuriyetin 100. yılına yönelik hayata geçirilen 22 kütüphaneden en geniş kapasiteye sahip Antalya Kütüphanesi, Gülveren Mahallesi'nde hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, "Kütüphaneler şehir Kepez" mottosuyla çıktıkları yolda hiç kütüphanesi bulunmayan ilçeye 22 kütüphane kazandırdıklarını belirtti.

Kütüphanede Türk irfanına, kültürüne, medeniyetine, bilimine yön verecek birbirinden değerli eserlerin bulunduğu aktaran Tütüncü, "1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin 500 kişinin ders çalışacağı bir kütüphane. 350 kişilik amfi, kültür, sergi salonları, kültür sanat programlarının hazırlanacağı çok şık bir televizyon stüdyosu, açık teraslarıyla bir kütüphane olmanın çok ötesinde hayatın merkezi olacak çok özel bir kültür sanat yapısı inşa ettik." ifadesini kullandı.

Tütüncü, kütüphanenin ışıklarının hiç sönmemesini temenni etti.

Açılışta Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, kütüphaneler tarihi hakkında bilgi verdi.

Açılışa Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti ve MHP ilçe Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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