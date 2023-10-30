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Kültür-Sanat
AA 30.10.2023 12:38

Cumhuriyet Müzesi'ne 100. yılda rekor ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. TBMM'yi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 112 bin 366 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Müzesi'ne 100. yılda rekor ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Müzesi'ne ziyaretlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..."

 

ETİKETLER
Mehmet Nuri Ersoy Cumhuriyetin 100. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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