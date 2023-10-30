Cumhuriyet Müzesi'ne 100. yılda rekor ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Müzesi'ne ziyaretlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..."
Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 30, 2023
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.
Tarihî müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı.
Yaşasın Cumhuriyet... ????????#TürkiyeYüzyılı pic.twitter.com/tIaFMVnaZ5