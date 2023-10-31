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Kültür-Sanat
AA 31.10.2023 11:58

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor.

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları gün yüzüne çıktı
[Fotograf: AA]

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.

Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alınacak.

Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Türk entegrasyonunun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatının liderler zirvesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları gün yüzüne çıktı

1912-1913 yılında çekilen fotoğraflardan oluşan albümün, eski SSCB döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği öğrenildi.

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.

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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Arşivleri Başkanlığı
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