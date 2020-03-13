Profesör Doktor Fuat Sezgin, ömrünü İslam Bilim Tarihi araştırmalarına adadı. Bu alanda önemli eserler bıraktı. Aramızdan iki yıl önce ayrılan Türk alimin mirasının yaşatılması için çalışmalar sürüyor. 2019'da ilan edilen Profesör Doktor Fuat Sezgin Yılı kapsamında, hikayesi ve eserleri gençlere aktarılıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de Sezgin’i anlatan "İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa kuruculuğuna Fuat Sezgin’in öncülük ettiği İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan katıldı.

Bilal Erdoğan gençlere, Fuat Sezgin'in hayatını incelemeleri ve örnek almaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, "Dünyada ilimde bilimde en önde yine müslümanlar olabilir bunu kanıtlamak için çalışmalarını yaptı. Hayatınızı adayacağını hedefleriniz olsun. Fuat sezgin hayatını nasıl yaşadı inceleyin. Böyle insanlar bu devirde yaşayabiliyor. buna inanın." diye konuştu.

İnebolu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar Fuat Sezgin'in fikir dünyasını yakından tanıma imkanı buldu.

Konferansta Fuat Sezgin'in hayatıyla ilgili soruların sorulduğu bir yarışma da düzenlendi. Yarışmada ilk 3'e giren öğrencilere ödülleri Bilal Erdoğan tarafından verildi.