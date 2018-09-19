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Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi Kültepe'nin belgeselini çekiyor

Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi, 1948'den bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü Kayseri Kültepe'de belgesel çekimlerine başladı.

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Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi Kültepenin belgeselini çekiyor

Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi'nin (CNRS) Kültepe'nin belgeselini çektiği belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle 1948 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları belgesele konu oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarının da katıldığı kazı çalışmalarıyla ilgili Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi (CNRS) belgesel çekimine başladı.

Kültepe'de çekime başlayan ekip, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun yanı sıra kazı heyetinde yer alan Japonya'dan Prof. Dr. Ryoichi Kontasi, Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Asuriyologlar Derneği Başkanı Fransız Prof. Dr. Cecile Michel ile de görüştü.

"Dünya tarihine de ışık tuttuyor"

Batı Avrupa'da yayınlanacak belgeselin çekimlerinde bilim insanlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile de röportaj gerçekleştirildi.

Kültepe'deki kazıların dünya tarihine de ışık tuttuğunu anlatan Çelik, kazı çalışmaları sırasından çıkarılan eserlerin daha iyi sergilenmesi için tarihi Kayseri Kalesi içinde çok modern bir arkeoloji müzesi yaptıklarını söyledi.

Dünya Asuriyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mıchel de filolog olduğunu belirterek, "Kültepe’de çıkarılan tabletleri okuyorum. Tarihi ören yeri, Ön Asya'da çivi yazılı tabletlerin çıkarıldığı en önemli merkez. Çıkarılan tabletlerden o zamanki toplumun sosyal yapısı, isimler ve bazı bilgilere ulaşıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tablet, kültepe, kazı, Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi, eser, çekim, belgesel
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