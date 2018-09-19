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Adıyaman'da 9 yıl önce bulunan mozaik ziyarete açılıyor

Perre Antik Kenti'nde 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan ve üzerinde restorasyon ve konservasyon çalışması yürütülen mozaik, işlemlerin tamamlanmasıyla ziyaretçilerle buluşacak.

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Adıyamanda 9 yıl önce bulunan mozaik ziyarete açılıyor

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan 155 metrekarelik mozaik üzerinde restorasyon ve konservasyon çalışması yapılıyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, koruma evinin yapılmasının ardından Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mozaiğin üzerini açarak kaba temizliğini tamamladı.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri, mozaik üzerinde çalışma yürütüyor.

2013'te ihale edilen Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları projesi kapsamında mozaiğin bulunduğu alan kapatılıp içerisine yürüyüş yolu yapılan alanda restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden Perre Antik Kenti'nde 2009'da yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan 155 metrekarelik mozaik, restorasyon ve konservasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından sergilenecek.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 2009'da Müze Müdürlüğü başkanlığınca kazı gerçekleştirdiklerini, kazı sonrasında 155 metrekare mozaik ortaya çıkarıldığını söyledi.

Çıkarılan mozaiğin 125 metrekaresinin sağlam olduğunu belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Mozaiğin orta sahnesinde asma dalları yaprakları içerisinde otlayan yaban dağ keçisi ile kuş betimleri yer alıyor. Dış bordürlerde kalp motifi ve üç boyutlu küre figürleri ile sekizgen köşeli geometrik modüller yer alıyor. 2016'da mozaiğin bulunduğu alanın çatısı yapılarak koruması gerçekleştirildi. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince, restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılıyor. Bu işlemler bittikten sonra da ziyaretçilere açılacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: roma, restorasyon, Perre Antik Kenti, mozaik, konservasyon, kazı, Adıyaman
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